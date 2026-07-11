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Матч Норвегия — Англия на ЧМ может быть отложен из-за погодных условий — El Chiringuito

Матч Норвегия — Англия на ЧМ может быть отложен из-за погодных условий — El Chiringuito
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Матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Норвегии и Англии может быть отложен из-за погодных условий, связанных с высокой температурой воздуха, сообщает El Chiringuito. Команды встретятся на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из-за повышенной влажности ощущаемая температура может превысить +40°C.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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