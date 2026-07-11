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ОМОН зашёл на сектор фанатов «Спартака» из-за пиротехники в товарищеском матче с «Локо»

ОМОН зашёл на сектор фанатов «Спартака» из-за пиротехники в товарищеском матче с «Локо»
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ОМОН зашёл на сектор фанатов «Спартака» из-за пиротехники во время товарищеского матча с «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Игра проходит в этим минуты на стадионе «РЖД Арена». Счёт — 2:0 в пользу «Локомотива».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеском матче.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке.

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