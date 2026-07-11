Клод Макелеле рассказал, какого игрока не хватает нынешнему составу «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле отреагировал на слухи о стремлении «сливочных» продлить контракт с хавбеком Орельеном Тчуамени, а также рассказал, каким образом команде следует укрепить состав.

«Тчуамени был единственным стабильным игроком в команде на протяжении всего сезона. Моуринью — неглупый человек, он грамотный тренер, один из лучших. Он понимает, что для победы в Ла Лиге ему нужна сильная команда. У «Реала» нет такого полузащитника, который может протащить мяч и прорваться сквозь линию обороны. Им нужен именно такой игрок, который способен раздавать быстрые передачи атакующим футболистам — тому же Винисиусу, а также идти вперёд самостоятельно», — приводит слова Макелеле DAZN.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.