Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клод Макелеле рассказал, какого игрока не хватает нынешнему составу «Реала»

Клод Макелеле рассказал, какого игрока не хватает нынешнему составу «Реала»
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле отреагировал на слухи о стремлении «сливочных» продлить контракт с хавбеком Орельеном Тчуамени, а также рассказал, каким образом команде следует укрепить состав.

«Тчуамени был единственным стабильным игроком в команде на протяжении всего сезона. Моуринью — неглупый человек, он грамотный тренер, один из лучших. Он понимает, что для победы в Ла Лиге ему нужна сильная команда. У «Реала» нет такого полузащитника, который может протащить мяч и прорваться сквозь линию обороны. Им нужен именно такой игрок, который способен раздавать быстрые передачи атакующим футболистам — тому же Винисиусу, а также идти вперёд самостоятельно», — приводит слова Макелеле DAZN.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.

Материалы по теме
«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android