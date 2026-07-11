Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение в результативном матче с «Ростовом»

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение в результативном матче с «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после товарищеского матча своей команды с «Ростовом» (3:4).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Доп. время
3 : 4
ДВ
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Сулейманов – 22'     0:2 Комаров – 27'     0:3 Сулейманов – 37'     1:3 Оласа – 56'     2:3 Уткин – 60'     3:3 Боселли – 80'     3:4 Голенков – 99'    

«Тяжёлый первый тайм, много ошибались. По давлению было плохо, по быстроте, работе с мячом, направлению. Получили три мяча, было две ошибки грубых своих. Второй тайм хорошо играли — отыграли вначале один, второй, третий. Но самое главное — играли более правильно. Нужно сделать выводы.

Немножко разные состояния у всех: для кого-то это первый матч, для кого-то — второй, кто-то только приехал, нужно было первые тренировки проводить. Времени совсем мало. Нужно делать быстрые выводы и стараться стать лучше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

19 июля «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом». Товарищеский матч состоится на стадионе «Ростов Арена».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 33 очка и расположился на 10-й строчке.

Материалы по теме
Видео
Кристиан обратился к болельщикам «Краснодара», произнеся одну фразу на русском языке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android