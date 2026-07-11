Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение в результативном матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после товарищеского матча своей команды с «Ростовом» (3:4).

«Тяжёлый первый тайм, много ошибались. По давлению было плохо, по быстроте, работе с мячом, направлению. Получили три мяча, было две ошибки грубых своих. Второй тайм хорошо играли — отыграли вначале один, второй, третий. Но самое главное — играли более правильно. Нужно сделать выводы.

Немножко разные состояния у всех: для кого-то это первый матч, для кого-то — второй, кто-то только приехал, нужно было первые тренировки проводить. Времени совсем мало. Нужно делать быстрые выводы и стараться стать лучше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

19 июля «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом». Товарищеский матч состоится на стадионе «Ростов Арена».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 33 очка и расположился на 10-й строчке.