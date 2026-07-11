«Спартак» уступил «Локомотиву» в товарищеском матче, у Батракова — гол

Завершился товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Игра прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты «Локомотива».

Первый мяч забил нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев на 47-й минуте. Полузащитник Алексей Батраков удвоил преимущество железнодорожников. Футболист реализовал пенальти на 63-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

8 июля команда Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с казанским «Рубином» (0:0), а подопечные Михаила Галактионова сегодня, 11 июля, в утреннем матче разгромили тольяттинский «Акрон» (3:0).

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеском матче.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке.