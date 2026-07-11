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Франк Артига высказался после победы «Рубина» в товарищеском матче с «Крыльями Советов»

Франк Артига высказался после победы «Рубина» в товарищеском матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после победы в товарищеском матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 12:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Грипши – 55'     2:0 Вуячич – 59'    

— Несмотря на плотный интенсивный график, команда выглядела достаточно неплохо, так что я доволен. Безусловно, есть что поправлять и в чём прибавлять.

— Франк, почему выбрали такой формат матча? Четыре тайма по 30 минут?
— Когда мы планировали этот матч по ходу сборов, планировали, чтобы каждый сыграл по 60 минут. Но, к сожалению, у нас нет такого количества боевых единиц, поэтому пришлось распределить время игровое именно таким образом. Но слава богу всё прошло хорошо, никто не травмировался.

— Не так много времени до начала сезона. Как оцениваете состояние команды сейчас?
— Действительно, остаётся совсем немного времени. Сегодня команда получила необходимую нагрузку, поскольку сейчас у нас процесс подготовки к сезону. Остаётся ещё одна неделя сборов, чтобы подготовиться в физическом компоненте, в тактическом компоненте. И начнётся цикл уже соревновательный перед матчем с «Краснодаром». Серьёзнейший соперник, с воодушевлением, с нетерпением ждём этого матча, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Рубин» расположился на восьмом месте, набрав 43 очка. «Крылья Советов» заняли 11-ю строчку с 32 очками.

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