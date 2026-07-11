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Алекс Фергюсон объяснил, почему «МЮ» не нужно подписывать игроков, блеснувших на ЧМ-2026

Алекс Фергюсон объяснил, почему «МЮ» не нужно подписывать игроков, блеснувших на ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон порекомендовал ныне возглавляющему «красных дьяволов» Майклу Кэррику не подписывать в команду игроков, блеснувших на чемпионате мира — 2026.

«Всегда с осторожностью относился к покупке футболистов, которые хорошо провели крупный турнир. Я так сделал в 1996 году после чемпионата Европы, подписав Йорди Круиффа и Карела Поборски. Оба провели тот турнир просто великолепно, но в команде я не получил от них той же самоотдачи, которую они показали в матчах за свои сборные. Иногда игроки очень хорошо себя мотивируют и подготавливаются к чемпионатам мира и Европы, но потом их уровень падает», — приводит слова Фергюсона Mirror.

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