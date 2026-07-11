Чемпион мира Дюгарри: международный футбол год за годом деградирует

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал новый формат чемпионата мира — 2026. Текущий турнир стал первым первенством планеты, в котором приняли участие 48 сборных.

«Ценю трудности. В 1/32 финала, в 1/16 финала и в четвертьфинале мы встречаемся с командами, которые намного слабее нас. Говорю об этом уже много лет, но вижу, что международный футбол год за годом деградирует. Форматы ФИФА предлагают только регрессивные матчи. Это позволяет нам открывать для себя Кюрасао или Кабо-Верде, которые совершают сенсации, что здорово, это радует эти команды, но нам всё равно скучно. И когда мы подведём итоги в конце, из 104 матчей, возможно, будет 10, которые нам действительно понравились, 10, которые были хоть сколько-нибудь интересными, а все остальные будут ерундой», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.