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«Физически мы чудовищны». Дюгарри — об игре сборной Франции на ЧМ-2026

«Физически мы чудовищны». Дюгарри — об игре сборной Франции на ЧМ-2026
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Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил выступление национальной команды на чемпионате мира — 2026.

«Франция с её талантом и потенциалом — это не достижение. Меня впечатляет это ощущение мощи и бессилия соперника играть против этой команды. Французская команда внушает страх, боишься попасться на контратаке, техническое мастерство на высоте, физически мы просто чудовищны. На данный момент у нас нет соперника, способного предложить что-либо в атаке. Марокканцы сыграли с Парагваем примерно так же, только они джентльмены, а не мясники.

Сегодня французская команда находится там, где ей и место. Она должна стать чемпионом мира. Она выйдет в финал, если она не станет чемпионом мира, можно сказать, потерпит неудачу. Полуфинал — это минимум», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

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