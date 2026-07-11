Паоло Мальдини назначен на пост технического директора Итальянской федерации футбола

Экс-футболист сборной Италии Паоло Мальдини стал новым техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помощником Мальдини станет бывший игрок, скаут, тренер и технический директор «Милана» Леонардо.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку. В последний раз к этому моменту итальянцы принимали участие в мировом первенстве в 2014-м. Тогда «Скуадра адзурра» покинула турнир на групповом этапе.

Сборная Италии является четырёхкратным чемпионом мира, команда брала данный трофей в 1934-м, 1938-м, 1982-м и 2006-м.