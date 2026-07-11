«Зенит» разгромил «Енисей» в матче 13-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 13-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Мария Ткачёва. Игра закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

Первый гол в матче забила сербская нападающая «Зенита» Нина Матейич на 29-й минуте. На 31-й минуте полузащитница Дарина Ишмухаметова увеличила преимущество сине-бело-голубых. Во втором тайме на 64-й минуте Матейич оформила дубль. На 84-й минуте Живана Ступар установила окончательный счёт — 4:0.

После 12 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на последней, 13-й строчке, в активе красноярского клуба три очка после 12 игр.