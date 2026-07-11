Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Енисей, результат матча 11 июля 2026, счет 4:0, 13-й тур женской Суперлиги 2026

«Зенит» разгромил «Енисей» в матче 13-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Мария Ткачёва. Игра закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
11 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Матейич – 29'     2:0 Ишмухаметова – 31'     3:0 Матейич – 64'     4:0 Живана Ступар – 84'    

Первый гол в матче забила сербская нападающая «Зенита» Нина Матейич на 29-й минуте. На 31-й минуте полузащитница Дарина Ишмухаметова увеличила преимущество сине-бело-голубых. Во втором тайме на 64-й минуте Матейич оформила дубль. На 84-й минуте Живана Ступар установила окончательный счёт — 4:0.

После 12 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на последней, 13-й строчке, в активе красноярского клуба три очка после 12 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на первую строчку в женской Суперлиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android