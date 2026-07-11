Владимир Кузьмичёв: история Батракова и «ПСЖ» не завершена — шанс есть

Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о ситуации с возможным переходом футболиста в «ПСЖ».

— История Батракова и «ПСЖ» завершена?

— Нет, об этом речи не идёт. Шанс перейти туда, конечно, всё ещё есть. Нюансы — не для прессы. Ситуация продолжается. Как что-то будет, узнаете. До 1 июля ситуация была одна, сейчас — другая. Действует опция: любой клуб может заплатить, игрок перейдёт, — передаёт слова Кузьмичёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошедшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.