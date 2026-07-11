Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о трудностях подготовки к новому сезону. Футболист готовится к старту нового сезона на базе в Новогорске.

«Как вы можете заметить по количеству мячей, это была вторая попытка.

Тренировки после долгого перерыва наполнены дискомфортом, смятением и непониманием, что и как нужно делать. В общем, сейчас с мячом на «вы», но есть время это исправить», — написал Сафонов в своём телеграм-канале, сопроводив текст сделанным видео.

По итогам прошедшего сезона российский голкипер провёл 27 встреч за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».