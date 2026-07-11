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«Фиорентина» объявила о подписании французского полузащитника Артюра Атта

«Фиорентина» объявила о подписании французского полузащитника Артюра Атта
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«Фиорентина» на официальном сайте сообщила о переходе в команду из «Удинезе» французского полузащитника Артюра Атта.

Артюр Атта является воспитанником «Ренна» и «Метца», на взрослом уровне он также выступал за тёмно-бордовых. За «Удинезе» футболист играл с лета 2024 года в рамках аренды, а с июня 2025-го он стал частью этой команды на постоянной основе. В общей сложности Атта провёл за «Удинезе» 63 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза составляет € 25 млн.

«Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А по итогам прошлого сезона.

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