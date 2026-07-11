Карседо высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» и подготовке к матчу Суперкубка

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о поражении своей команды в товарищеском матче от «Локомотива» (0:2). Специалист также прокомментировал подготовку к игре с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится 18 июля.

— В целом могу сказать, что в первом тайме мы играли достаточно хорошо, забили гол, где, на мой взгляд, офсайда не было. Была ещё пара моментов в первом тайме, которые создали. А во втором — действительно пропустили два быстрых гола, потом уже было тяжело. Да, мы создавали моменты и во втором тайме, но реализовать их не смогли.

— Сегодняшний матч обнажил какие-то проблемы в преддверии матча за Суперкубок с «Зенитом»?

— Конечно, такие товарищеские матчи дают всегда возможность, чтобы улучшить, понять, в каких моментах нужно прибавить. Мы не так много на самом деле позволили сопернику создать моментов, но при этом пропустили целых два гола. Это именно то, над чем нам стоит поработать, — сказал Карседо в эфире Оkko Sport.

«Спартак» встретится с «Зенитом» в Суперкубке России на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» 14 июля сыграет с московским ЦСКА в товарищеском матче.