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Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча Франции и Испании в полуфинале ЧМ-2026

Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча Франции и Испании в полуфинале ЧМ-2026
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Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча «Красной фурии» с национально командой Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026. Игра состоится 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня сложилось такое впечатление, будто сборные Испании и Франции на этом чемпионате мира до сих пор играли на 70% от своих возможностей. Во вторник всё будет иначе! Какой матч нас ждёт!» — сказано в публикации Касильяса в социальной сети X.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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