Франк Артига рассказал, как проходит адаптация Ильи Самошникова в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига после товарищеского матча с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) рассказал, как проходит адаптация у защитника команды Ильи Самошникова.

— Как проходит адаптация у Ильи Самошникова?

— По сути Илья прибыл с корабля на бал, поскольку у него не было полноценного тренировочного цикла с нами перед матчем со «Спартаком», и он сразу дебютировал в той игре. У нас напряжённый график, как мы уже говорили. Спустя 48 часов сыграли ещё один матч, тем не менее ничего страшного, думаю, что процесс адаптации идёт, у нас будет следующий цикл. Думаю, там мы будем знакомиться и адаптироваться друг к другу уже быстрее.

— Франк, мы на этих сборах от вас видели и схему с четырьмя защитниками. Но с приходом Самошникова в команду как будто снова появляется вариация с двумя быстрыми латералями в лице Рожкова и Самошникова и с тройкой центральных защитников.

— Хотел всегда придать более атакующий акцент команде, но одновременно с этим должен адаптироваться под те боевые единицы, которые есть в наличии. В этом плане мы очень сильно зависим от усилений, но если усиления не будет, кто знает, может быть, нам придётся играть в той же схеме, что и до этого. В этом плане зависим от усиления, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Самошников перешёл в «Рубин» из «Спартака» в рамках арендного соглашения. Ранее он уже выступал за казанцев с 2020-го по 2023-й.