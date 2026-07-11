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Испания U19 — Германия U19, результат матча 11 июля 2026, счет 2:0, Евро-2026 U19

Сборная Испании U19 победила Германию и стала чемпионом Европы
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Сборная Испании стала чемпионом Европы — 2026 среди юношей до 19 лет. В финале команда обыграла Германию со счётом 2:0. Решающий матч прошёл на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексеме, Уэльс.

U19 ЧЕ-2026 . Финал
11 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Испания U19
Окончен
2 : 0
Германия U19
1:0 Лопес – 44'     2:0 Ривас – 48'    

Автором первого гола стал испанский нападающий Уго Лопес, открывший счёт на 44-й минуте. На 48-й минуте гол в ворота сборной Германии забил защитник Марио Ривас.

На стадии полуфинала испанская национальная команда победила Хорватию со счётом 3:0. Сборная Германии, в свою очередь, обыграла Украину со счётом 2:1.

Ранее сборная Испании стала чемпионом Европы — 2026 среди девушек до 19 лет, победив в финале турнира команду Германии со счетом 1:0.

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