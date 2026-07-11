Сборная Испании U19 победила Германию и стала чемпионом Европы

Сборная Испании стала чемпионом Европы — 2026 среди юношей до 19 лет. В финале команда обыграла Германию со счётом 2:0. Решающий матч прошёл на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексеме, Уэльс.

Автором первого гола стал испанский нападающий Уго Лопес, открывший счёт на 44-й минуте. На 48-й минуте гол в ворота сборной Германии забил защитник Марио Ривас.

На стадии полуфинала испанская национальная команда победила Хорватию со счётом 3:0. Сборная Германии, в свою очередь, обыграла Украину со счётом 2:1.

Ранее сборная Испании стала чемпионом Европы — 2026 среди девушек до 19 лет, победив в финале турнира команду Германии со счетом 1:0.