Карседо ответил, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в составе красно-белых. «Спартак» уступил железнодорожникам в товарищеском матче со счётом 0:2.

«Нет, мы довольны тем составом, который у нас есть, теми футболистами, которых имеем сейчас. Нам нужно сосредоточиться именно на том, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены, в том числе сегодня», — сказал Карседо в эфире Оkko Sport.

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.