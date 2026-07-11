Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо ответил, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в «Спартаке»

Карседо ответил, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в составе красно-белых. «Спартак» уступил железнодорожникам в товарищеском матче со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

«Нет, мы довольны тем составом, который у нас есть, теми футболистами, которых имеем сейчас. Нам нужно сосредоточиться именно на том, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены, в том числе сегодня», — сказал Карседо в эфире Оkko Sport.

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Материалы по теме
Карседо высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» и подготовке к матчу Суперкубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android