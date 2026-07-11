Карседо ответил, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в составе красно-белых. «Спартак» уступил железнодорожникам в товарищеском матче со счётом 0:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47' 2:0 Батраков – 63'
«Нет, мы довольны тем составом, который у нас есть, теми футболистами, которых имеем сейчас. Нам нужно сосредоточиться именно на том, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены, в том числе сегодня», — сказал Карседо в эфире Оkko Sport.
18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
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