Икер Касильяс сравнил одного из игроков нынешней сборной Испании с Давидом Вильей

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сравнил полузащитника испанской национальной команды Микеля Мерино с бывшим футболистом «Красной фурии» Давидом Вильей. Касильяс и Вилья в составе сборной выигрывали чемпионат Европы — 2008 и чемпионат мира — 2010.

«Мерино напоминает мне Вилью...» — сказано в публикации Касильяса в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с национальной командой Франции. Игра состоится 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В 34 матчах прошлого клубного сезона Мерино забил шесть голов и отдал три голевые передачи.