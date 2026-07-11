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18-летний нападающий «Зенита» Касаджиков перешёл в аренду в «Оренбург»

18-летний нападающий «Зенита» Касаджиков перешёл в аренду в «Оренбург»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Касаджиков присоединился к «Оренбургу» в рамках арендного соглашения.

«Между ФК «Оренбург» и ФК «Зенит» достигнута договорённость об аренде нападающего до конца сезона-2026/2027. Касаджиков — воспитанник санкт-петербургского футбола. Занимался в академиях «Динамо-СПб» и «Зенита». Выступал за молодёжную и вторую команды сине-бело-голубых. Добро пожаловать, Андрей!» — сообщает телеграм-канал «Оренбурга».

Ранее, 9 июля, «Зенит» продлил контракт с 18-летним форвардом до лета 2029 года. В составе «Зенит-2» в текущем сезоне Касаджиков провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 400 тыс.

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