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«Челси» готов продать полузащитника Алехандро Гарначо — Романо

«Челси» готов продать полузащитника Алехандро Гарначо — Романо
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«Челси» готов продать 22-летнего полузащитника Алехандро Гарначо этим летом, предпочитая постоянный трансфер предложенной аренде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Сумма трансфера Гарначо составит около € 50 млн. Сообщается, что футболист пока не вернулся к предсезонным тренировкам, поскольку его дальнейшая судьба в клубе должна быть решена в течение следующих двух недель. Ранее сообщалось, что руководство клуба пришло к выводу — приобретение аргентинца не оправдало себя.

Гарначо выступает за «синих» с августа 2025 года — клуб купил его у «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Контракт игрока рассчитан до 2032 года.

В минувшем сезоне футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гарначо составляет € 28 млн.

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