Пикфорд побил рекорд Шилтона по числу матчей за сборную Англии на чемпионатах мира

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд принимает участие в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Норвегии. Таким образом, футболист стал рекордсменом по числу матчей за «трёх львов» на мировых первенствах (18), превзойдя Питера Шилтона. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

В 2018-м Пикфорд отыграл в семи матчах чемпионата мира, в 2022-м он принял участие в пяти играх, нынешняя же встреча стала для него шестой на ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.