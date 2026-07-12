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Пикфорд побил рекорд Шилтона по числу матчей за сборную Англии на чемпионатах мира

Пикфорд побил рекорд Шилтона по числу матчей за сборную Англии на чемпионатах мира
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд принимает участие в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Норвегии. Таким образом, футболист стал рекордсменом по числу матчей за «трёх львов» на мировых первенствах (18), превзойдя Питера Шилтона. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

В 2018-м Пикфорд отыграл в семи матчах чемпионата мира, в 2022-м он принял участие в пяти играх, нынешняя же встреча стала для него шестой на ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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