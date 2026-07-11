Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ Аргентина — Швейцария

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины сыграет со Швейцарией 12 июля.

«Для Швейцарии — это уже потолок, всё, что будет выше — уже какая-то нереальная история. Что касается восстановления, после таких побед, как у Аргентины, восстанавливаешься намного быстрее, чем после поражений. Вот эти эмоции ещё больше сплачивают команду.

Мне очень нравится атака Швейцарии, как они этот чемпионат прошли, но боюсь, что не хватит», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).