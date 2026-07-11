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«Это будет особенный день». Ямаль — о готовности сборной Испании к полуфиналу ЧМ-2026

«Это будет особенный день». Ямаль — о готовности сборной Испании к полуфиналу ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о готовности национальной команды к полуфиналу чемпионата мира — 2026, в котором она встретится с Францией. Игра состоится 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подхожу к матчу с большой уверенностью. Знаю, что всё пройдёт хорошо. Я готов к игре и с нетерпением жду этого дня. Это будет особенный день. Думаю, все ждали этого матча с начала чемпионата мира. Очень ждали его. Мы — две лучшие команды на чемпионате мира, но совсем не боимся. Думаю, если кто и может играть уверенно против Франции, так это мы», — приводит слова Ямаля издание Marca.

На стадии 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Испании победила Бельгию со счётом 2:1, а Франция обыграла Марокко со счётом 2:0.

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