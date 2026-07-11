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Быстров раскритиковал Ламменса за пропущенный мяч в матче 1/4 финала ЧМ Испания — Бельгия

Быстров раскритиковал Ламменса за пропущенный мяч в матче 1/4 финала ЧМ Испания — Бельгия
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал голкипера сборной Бельгии Сенне Ламменса за пропущенный гол в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (1:2) и предположил, как вратарь мог исправить ситуацию в моменте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

— Бельгию прибил вратарь! Он в одном моменте ****** два раза. Первый раз, когда отбил перед собой, второй — когда не «нырнул» кулаками, руками вперёд. Он притормозил.

— Он бы не успел второй раз.
— Успел! Если бы он «нырнул» руками вперёд, у него был бы шанс заблокировать. А он остановился, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На 71-й минуте встречи голкипер бельгийцев Тибо Куртуа получил повреждение и был заменён на Сенне Ламменса. На 88-й минуте защитник испанцев Пау Кубарси пробил с дальней дистанции, Ламменс справился с ударом, но отбил мяч прямо перед собой на набегавшего Микеля Мерино, который с линии вратарской забил гол.

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