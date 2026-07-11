Быстров раскритиковал Ламменса за пропущенный мяч в матче 1/4 финала ЧМ Испания — Бельгия

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал голкипера сборной Бельгии Сенне Ламменса за пропущенный гол в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (1:2) и предположил, как вратарь мог исправить ситуацию в моменте.

— Бельгию прибил вратарь! Он в одном моменте ****** два раза. Первый раз, когда отбил перед собой, второй — когда не «нырнул» кулаками, руками вперёд. Он притормозил.

— Он бы не успел второй раз.

— Успел! Если бы он «нырнул» руками вперёд, у него был бы шанс заблокировать. А он остановился, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На 71-й минуте встречи голкипер бельгийцев Тибо Куртуа получил повреждение и был заменён на Сенне Ламменса. На 88-й минуте защитник испанцев Пау Кубарси пробил с дальней дистанции, Ламменс справился с ударом, но отбил мяч прямо перед собой на набегавшего Микеля Мерино, который с линии вратарской забил гол.