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Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 началась

Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу — 2026 началась
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Прозвучал стартовый свисток в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель данного матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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