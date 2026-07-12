Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу — 2026 началась

Прозвучал стартовый свисток в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель данного матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).