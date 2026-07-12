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Матч Норвегия — Англия начался с минуты молчания в память о Джейдене Адамсе из сборной ЮАР

Матч Норвегия — Англия начался с минуты молчания в память о Джейдене Адамсе из сборной ЮАР
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Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Англии начался с минуты молчания. Футболисты почтили память игрока сборной ЮАР Джейдена Адамса. 11 июля стало известно, что 25-летний полузащитник ушёл из жизни. Причины смерти мужчины не называются.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

Фото: Кадр из трансляции

На чемпионате мира по футболу 2026 года Джейден Адамс сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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