Матч Норвегия — Англия начался с минуты молчания в память о Джейдене Адамсе из сборной ЮАР

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Англии начался с минуты молчания. Футболисты почтили память игрока сборной ЮАР Джейдена Адамса. 11 июля стало известно, что 25-летний полузащитник ушёл из жизни. Причины смерти мужчины не называются.

Фото: Кадр из трансляции

На чемпионате мира по футболу 2026 года Джейден Адамс сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.