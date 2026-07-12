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Кейн повторил рекорд Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков

Кейн повторил рекорд Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принимает участие в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу —2026 с национальной командой Норвегии. Таким образом, футболист повторил рекорд Уэйна Руни по числу игр за «трёх львов» среди полевых игроков (120). Лидером этого рейтинга является Питер Шилтон (125). Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в социальной сети X. Встреча Англии с Норвегией проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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