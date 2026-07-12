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Фото: Беллингем по-дружески пнул Холанда перед выходом сборных Англии и Норвегии на поле

Фото: Беллингем по-дружески пнул Холанда перед выходом сборных Англии и Норвегии на поле
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем по-дружески пнул нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), счёт — 0:0. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

Фото: Кадр из трансляции

Беллингем пнул Холанда в подтрибунном помещении, после чего поприветствовал форварда рукопожатием.

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику — 3:2.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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