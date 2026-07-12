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Инфантино: увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных? Этот вопрос будет изучаться

Инфантино: увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных? Этот вопрос будет изучаться
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Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил, стало ли полезным увеличение числа участников чемпионата мира до 48 сборных, а также высказался на тему возможных изменений в этом направлении.

— Можно ли сказать, что увеличение числа участников чемпионата мира до 48 сборных стало правильным решением?
— Да, 100%! Увеличение числа команд до 48 стало огромным успехом, каждая из них выступила на высочайшем уровне. Сборные с каждого континента забили голы и заработали хотя бы одно очко. Девять из 10 африканских команд вышли в плей-офф. На прошлом чемпионате мира было лишь пять африканских сборных. Это делается, чтобы показать важность включения всех команд в число участников турнира — дать им возможность сыграть там.

— Есть мнение, что число участников чемпионата мира можно увеличить и до 64 сборных.
— Этот вопрос однозначно будет изучаться и обсуждаться в рамках соответствующих собраний после нынешнего чемпионата мира. При организации мирового первенства важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки. Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии в чемпионате мира. Все видели, что уровень команд очень высок, он становится ещё выше, так происходит по всему миру. Если не давать сборным из небольших стран участвовать в мировом первенстве, у них не будет мотивации становиться сильнее, — приводит слова Инфантино Bluewin.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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