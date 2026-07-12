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Скалони ответил, продолжит ли Месси бить пенальти после двух промахов в матчах ЧМ-2026

Скалони ответил, продолжит ли Месси бить пенальти после двух промахов в матчах ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, продолжит ли форвард национальной команды Лионель Месси исполнять 11-метровые удары после двух промахов в матчах чемпионата мира 2026 года.

«Лео продолжит бить пенальти, если захочет. У нас есть и другие игроки, способные это делать, но если он захочет бить, будет бить именно он», — приводит слова Скалони ESPN.

Ранее Месси стал первым игроком в истории чемпионатов мира, не реализовавшим два пенальти за один турнир. Форвард не реализовал пенальти в матче группового этапа со сборной Австрии (2:0) и встрече 1/8 финала с Египтом (3:2).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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