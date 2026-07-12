Норвегия — Англия: Джуд Беллингем сравнял счёт на 45+2-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Англии. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Полузащитник Англии Джуд Беллингем сравнял счёт на 45+2-й минуте. Ранее первый гол в матче забил нападающий Норвегии Андреас Шельдеруп на 36-й минуте.
На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику — 3:2.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.