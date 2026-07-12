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«Нет ни одного французского игрока». Бывший премьер-министр Испании — о сборной Франции

«Нет ни одного французского игрока». Бывший премьер-министр Испании — о сборной Франции
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Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой высказался о сборной Франции перед матчем между национальными командами в рамках 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что произойдёт? На этот вопрос сложно ответить. Не вдаваясь в подробности, стоит помнить, что Франция дважды становилась чемпионом мира и дошла до финала последнего чемпионата. На этом чемпионате мира они выиграли все свои матчи и занимают первое место в рейтинге ФИФА. Их состав также очень высокого уровня. При этом в их рядах нет ни одного французского игрока. А играют они очень хорошо, будут грозным соперником», — приводит слова Рахоя RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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