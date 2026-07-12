Дэвид Бекхэм попал в трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором англичане встречаются с Норвегией. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Экс-футболист мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», а ныне президент клуба «Интер Майами» из МЛС попал в трансляцию матча в первой половине игры.

Фото: кадр из трансляции

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию (2:1), а Англия обыграла Мексику (3:2). В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшей команды из пары Аргентина — Швейцария.