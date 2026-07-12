Президент ФИФА объяснил, почему Дональд Трамп не посещает матчи ЧМ-2026 по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему президент США Дональдо Трамп не посещает матчи ЧМ-2026 по футболу.

— Да, мы регулярно поддерживаем связь. Почти каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевизору.

— Почему он до сих пор не появился на стадионе? Слишком много вопросов, связанных с безопасностью?

— Нет, нет. Думаю, у него просто есть ещё несколько других дел… А если он придёт на стадион, люди начнут спрашивать: «Что он делает на стадионе, когда в мире происходит столько всего?» Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией, которая, на мой взгляд, отлично справляется с организацией чемпионата мира», — приводит слова Инфантино Bluewin.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.