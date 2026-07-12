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Норвегия — Англия: арбитр отменил гол норвежцев на 55-й минуте из-за фола Холанда

Норвегия — Англия: арбитр отменил гол норвежцев на 55-й минуте из-за фола Холанда
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Сегодня, 12 июля, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Норвегии играет с национальной командой Англии. Встреча проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Главный арбитр матча — француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

На момент написания новости проходит второй тайм, счёт 1:1. Второй гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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