«Гол Шельдерупа засчитывать было нельзя». Елагин — о матче ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о ходе матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пока всё справедливо. 1:1. А должно быть, наверное, 0:0, потому как великолепный (без иронии) гол Шельдерупа засчитывать было нельзя – перед этим чудо-ударом норвежцы хорошо так приложились по ноге Кейна.

И то, что Сёрлот непростительно не отдал пас на свободного Холанда (я, думаю, что Эрлинг вполне мог сделать 2:0!), спасло англичан, вернее Всевышний дал им шанс уравнять положение и наказать Сёрлота и всю норвежскую сборную за слепой эгоизм игрока. Этот шанс называется Беллингем. 1:1. Пока всё справедливо», — написал Елагин в телеграм-канале.