Кейн и Беллингем установили национальный рекорд ЧМ. Такого не было никогда в истории

Полузащитник Англии Джуд Беллингем отличился голом в компенсированное к первому тайму время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией и вместе с форвардом команды Гарри Кейном установил национальный рекорд, который ранее не был установлен в истории сборной на мировых первенствах.

Как сообщает статистический портал Squawkа в соцсети X, впервые в истории ЧМ два игрока сборной Англии забили пять и более голов на одном престижнейшем соревновании национальных команд. На счету Беллингема пять мячей, Кейн забил шесть голов к этой минуте.

На момент написания новости идёт второй тайм встречи. Счёт — 1:1.