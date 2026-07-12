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Кейн и Беллингем установили национальный рекорд ЧМ. Такого не было никогда в истории Англии

Кейн и Беллингем установили национальный рекорд ЧМ. Такого не было никогда в истории
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Полузащитник Англии Джуд Беллингем отличился голом в компенсированное к первому тайму время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией и вместе с форвардом команды Гарри Кейном установил национальный рекорд, который ранее не был установлен в истории сборной на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Как сообщает статистический портал Squawkа в соцсети X, впервые в истории ЧМ два игрока сборной Англии забили пять и более голов на одном престижнейшем соревновании национальных команд. На счету Беллингема пять мячей, Кейн забил шесть голов к этой минуте.

На момент написания новости идёт второй тайм встречи. Счёт — 1:1.

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