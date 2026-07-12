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Норвегия уверена, что гол Англии забит не по правилам. Известна причина

Норвегия уверена, что гол Англии забит не по правилам. Известна причина
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Полузащитник Англии Джуд Беллингем отличился голом в компенсированное к первому тайму время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Игра между командами проходит в эти минуты на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). На момент написания новости счёт ничейный — 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Доп. время
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Норвежцы уверены, что гол Беллингема нельзя было засчитывать, так как мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу англичанам, которые начали голевую атаку. Футболисты обратились к главному арбитру матча — французу Клеману Тюрпену, но тот принял решение засчитать взятие ворот.

Отметим, во втором тайме судья отменил взятие ворот норвежцев, посчитав, что форвард Эрлинг Холанд фолил на англичанине Эллиоте Андерсоне в момент подачи с углового.

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