Норвегия уверена, что гол Англии забит не по правилам. Известна причина

Полузащитник Англии Джуд Беллингем отличился голом в компенсированное к первому тайму время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Игра между командами проходит в эти минуты на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). На момент написания новости счёт ничейный — 1:1.

Норвежцы уверены, что гол Беллингема нельзя было засчитывать, так как мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу англичанам, которые начали голевую атаку. Футболисты обратились к главному арбитру матча — французу Клеману Тюрпену, но тот принял решение засчитать взятие ворот.

Отметим, во втором тайме судья отменил взятие ворот норвежцев, посчитав, что форвард Эрлинг Холанд фолил на англичанине Эллиоте Андерсоне в момент подачи с углового.