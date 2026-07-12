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«Англии очень повезло». Уэйн Руни — об отмене гола Норвегии из-за фола Холанда

«Англии очень повезло». Уэйн Руни — об отмене гола Норвегии из-за фола Холанда
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об отменённом голе сборной Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Доп. время
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Англии очень сильно повезло. Как по мне, это не фол. Англию такое решение устраивает, но я считаю, что фола не было», – приводит слова Руни BBC.

Фото: кадр из трансляции

Инцидент произошёл на 55-й минуте. Гол защитника норвежцев Торбьёрна Хеггема после углового был отменён из-за нарушения правил со стороны нападающего Эрлинга Холанда.

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