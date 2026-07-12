Норвегия — Англия: основное время матча завершилось вничью

Сегодня, 12 июля, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Норвегии играет с национальной командой Англии. Встреча проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Главный арбитр матча — француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На момент написания новости завершился второй тайм, счёт 1:1. За сборную Норвегии забил Андреас Шельдеруп. В составе англичан отличился Джуд Беллингем. На 55-й минуте арбитр встречи отметил гол норвежцев из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.