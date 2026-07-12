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«Он подставил свою команду». Экс-вратарь сборной Англии — о Холанде

«Он подставил свою команду». Экс-вратарь сборной Англии — о Холанде
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Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон высказался о фоле нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, из-за которого отменили гол норвежцев в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 2:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Доп. время
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я не знаю, зачем Эрлинг Холанд это сделал. Он крупнее Эллиота Андерсона и должен был его обыграть. Это глупость, и он подставил свою команду», — приводит слова Робинсона BBC.

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