«Он подставил свою команду». Экс-вратарь сборной Англии — о Холанде

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон высказался о фоле нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, из-за которого отменили гол норвежцев в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 2:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я не знаю, зачем Эрлинг Холанд это сделал. Он крупнее Эллиота Андерсона и должен был его обыграть. Это глупость, и он подставил свою команду», — приводит слова Робинсона BBC.