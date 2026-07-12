Норвегия — Англия: арбитр отменил пенальти в ворота сборной Норвегии после просмотра VAR

Сегодня, 12 июля, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Норвегии играет с национальной командой Англии. Встреча проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Главный арбитр матча — француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На момент написания новости проходит первый овертайм. Счёт в матче 2:1 в пользу сборной Англии. На 99-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Норвегии. Однако, после просмотра системы VAR судья отменил 11-метровый удар.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.