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Куртуа прокомментировал ключевой эпизод с ошибкой Ламменса в матче ЧМ Испания — Бельгия

Куртуа прокомментировал ключевой эпизод с ошибкой Ламменса в матче ЧМ Испания — Бельгия
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа выразил поддержку голкиперу национальной команды Сенне Ламменсу после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«После игры я крепко обнял Сенне. Больше я ничего не могу сделать. Он хороший вратарь, этот опыт его закалит, так что всё в порядке. Сейчас ему не к чему наставления или советы. Он выдержанный человек с характером, и я уверен, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Куртуа ESPN.

Ранее Бельгия уступила Испании 1:2 в матче 1/4 финала текущего чемпионата мира. Куртуа вынужден был покинуть поле на 71-й минуте из-за травмы при счёте 1:1. Ламменс, для которого это был дебют на турнире, в концовке основного времени на 88-й минуте отразил перед собой дальний удар защитника Пау Кубарси, но хавбек испанцев Микель Мерино добил мяч в сетку.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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