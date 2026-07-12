Куртуа прокомментировал ключевой эпизод с ошибкой Ламменса в матче ЧМ Испания — Бельгия

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа выразил поддержку голкиперу национальной команды Сенне Ламменсу после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

«После игры я крепко обнял Сенне. Больше я ничего не могу сделать. Он хороший вратарь, этот опыт его закалит, так что всё в порядке. Сейчас ему не к чему наставления или советы. Он выдержанный человек с характером, и я уверен, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Куртуа ESPN.

Ранее Бельгия уступила Испании 1:2 в матче 1/4 финала текущего чемпионата мира. Куртуа вынужден был покинуть поле на 71-й минуте из-за травмы при счёте 1:1. Ламменс, для которого это был дебют на турнире, в концовке основного времени на 88-й минуте отразил перед собой дальний удар защитника Пау Кубарси, но хавбек испанцев Микель Мерино добил мяч в сетку.