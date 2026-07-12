Беллингем — третий в истории сборной Англии по голевым действиям на ЧМ/Евро с 1966 года

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оформил 12-е результативное действие на чемпионатах мира/Европы, оформив дубль в ворота Норвегии в матче 1/4 финала ЧМ-2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 2:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, Беллингем сравнялся по голевым действиям на ЧМ/Евро с нападающим Гари Линекером. У хавбека девять забитых мячей и три результативные передачи.

С 1996 года только нападающий Гарри Кейн (25) и полузащитник Дэвид Бекхэм (14) имеют больше результативных действий за сборную Англии на крупных турнирах, чем Беллингем и Линекер.