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Беллингем — третий в истории сборной Англии по голевым действиям на ЧМ/Евро с 1966 года

Беллингем — третий в истории сборной Англии по голевым действиям на ЧМ/Евро с 1966 года
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оформил 12-е результативное действие на чемпионатах мира/Европы, оформив дубль в ворота Норвегии в матче 1/4 финала ЧМ-2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент написания новости счёт — 2:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Таким образом, Беллингем сравнялся по голевым действиям на ЧМ/Евро с нападающим Гари Линекером. У хавбека девять забитых мячей и три результативные передачи.

С 1996 года только нападающий Гарри Кейн (25) и полузащитник Дэвид Бекхэм (14) имеют больше результативных действий за сборную Англии на крупных турнирах, чем Беллингем и Линекер.

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