Фото: судья отменил пенальти в ворота Норвегии. Контакт инициировал игрок Англии

Сегодня, 12 июля, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Норвегии играет с национальной командой Англии. Встреча проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт экстра-тайм. Счёт 2:1 в пользу англичан.

На 101-й минуте встречи слева вдоль лицевой продрался в штрафную защитник англичан Джед Спенс и рухнул на газон после контакта с норвежцем Оскаром Боббом. Главный арбитр матча — француз Клеман Тюрпен назначил 11-метровый удар, но после просмотра видеоповтора поменял своё решение, так как Спенс сам инициировал контракт с Боббом.

Фото: Getty Images

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.