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«Дичь какая-то». Генич раскритиковал замену Холанда в экстра-тайме матча ЧМ с Англией

«Дичь какая-то». Генич раскритиковал замену Холанда в экстра-тайме матча ЧМ с Англией
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Известный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на замену форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Англией при счёте 2:1 в пользу родоначальников футбола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Как можно Холанда заменить в такой ситуации?! Или он сам себя заменил? Дичь какая-то 🙈», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 106-й минуте главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен снял Холанда с игры, выпустив вместо него Йёргена Странн Ларсена.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.

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