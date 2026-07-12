«Дичь какая-то». Генич раскритиковал замену Холанда в экстра-тайме матча ЧМ с Англией

Известный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на замену форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Англией при счёте 2:1 в пользу родоначальников футбола.

«Как можно Холанда заменить в такой ситуации?! Или он сам себя заменил? Дичь какая-то 🙈», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 106-й минуте главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен снял Холанда с игры, выпустив вместо него Йёргена Странн Ларсена.

На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над Бразилией со счётом 2:1, тогда как англичане в напряжённом поединке оказались сильнее Мексики — 3:2.