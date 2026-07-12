Аргентина — Швейцария: стартовые составы команд на матч 1/4 финала ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Мартинес, Тальяфико, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Альварес, Месси.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Ндой, Эмболо.

На стадии 1/8 финала сборная Швейцарии победила Колумбию (0:0, 4:3 пен.), а Аргентина обыграла Египет — 3:2. В 1/2 финала турнира победитель данного противостояния сыграет с Норвегией или Англией, которые встречаются друг с другом в эти минуты.