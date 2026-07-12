Аргентина — Швейцария: основное время матча закончилось вничью

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра проходит на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ничейным результатом закончились 90 минут матча. Голами отметились Ндой и Мак Аллистер. На 72-й минуте был удалён с поля Эмболо за вторую жёлтую карточку.

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.